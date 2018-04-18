Ещё
Более 100 объектов городского имущества было передано в аренду бизнесу в январе-марте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 объектов городского имущества было передано в аренду бизнесу в январе-марте 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
В Москве в январе-марте 2018 г. на торгах за право аренды помещений и земельных участков реализован 101 объект городского имущества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.
«За первые три месяца этого года 101 объект столичного имущества был передан в аренду бизнесу. При этом по результатам торгов итоговая сумма превысила стартовую по аренде помещений — на 82%, по аренде земли — на 53% и составила 285,3 млн руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за право аренды помещений на торгах было реализовано 87 объектов, общей площадью более 16 тыс. кв. м, общая сумма поступлений в бюджет составила около 250 млн руб. Также было реализовано 14 участков общей площадью порядка 2,5 га, а итоговая сумма поступлений в бюджет — 35,3 млн руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Москвичи чаще всего ошибались в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый» в «Тотальном диктанте» Допущенные участниками «Тотального диктанта» ошибки учтут при создании учебников русского языка Более 1,5 тыс. площадок по всей стране примут участие в акции «Библионочь»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением96
Решена судьба российских банков в SWIFT184
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США306
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»9
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение