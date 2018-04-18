Более 100 объектов городского имущества было передано в аренду бизнесу в январе-марте

Москве в январе-марте 2018 г. на торгах за право аренды помещений и земельных участков реализован 101 объект городского имущества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

«За первые три месяца этого года 101 объект столичного имущества был передан в аренду бизнесу. При этом по результатам торгов итоговая сумма превысила стартовую по аренде помещений — на 82%, по аренде земли — на 53% и составила 285,3 млн руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за право аренды помещений на торгах было реализовано 87 объектов, общей площадью более 16 тыс. кв. м, общая сумма поступлений в бюджет составила около 250 млн руб. Также было реализовано 14 участков общей площадью порядка 2,5 га, а итоговая сумма поступлений в бюджет — 35,3 млн руб.