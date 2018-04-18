Фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на незначительный рост при открытии

Investing.com — В среду фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на незначительный рост на фоне оценки квартальных отчетов компаний и сохранения напряженности в международной торговле.

В 13:44 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 53 пунктов или на 0,21% до 24760,0, а фьючерс на S&P 500 вырос на 6,5 пунктов или на 0,25% до 2713,25. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 поднялся на 18 пункта или на 0,27% до 6847,0.

Инвесторы ожидают выхода экономических отчетов США . Перед началом торгов свои отчеты должны представить Morgan Stanley (NYSE:MS), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), US Bancorp (NYSE:USB), Textron (NYSE:TXT) и Freds Inc (NASDAQ:FRED). После завершения торгов свои квартальные отчеты опубликуют American Express (NYSE:AXP), Alcoa (NYSE:AA), Steel Dynamics Inc (NASDAQ:STLD) и United Rentals Inc (NYSE:URI).

Геополитическая напряженность вновь замаячила на фоне внимания инвесторов после того, как вечером во вторник президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не заинтересован в подписании торговом соглашении о Транстихоокеанском партнерстве. На прошлой неделе он говорил о возможности присоединения к этому соглашению.

Трамп второй день подряд принимает у себя в гостях во Флориде премьер-министра Японии Синдзо Абэ . Ожидается, что лидеры двух держав обсудят вопросы мира и стабильности, а также проблемы торговли в Тихоокеанском регионе.

На торгах до открытия рынка одними из лидеров роста стали акции eBay Inc (NASDAQ:EBAY), которые повысились на 4,19% после того как Morgan Stanley повысила целевую цену акций этой компании электронной коммерции. Акции General Electric (NYSE:GE) повысились на 0,65%, а акции Netflix (NASDAQ:NFLX) незначительно выросли на 0,46%.

Акции IBM (NYSE:IBM) упали на 4,74% после того, как ее маржа прибыли оказалась ниже прогнозов. Акции Micro Focus International PLC ADR (NYSE:MFGP) снизились на 1,70%, а акции Vodafone Group PLC (LON:VOD) ADR (NASDAQ:VOD) — на 0,47%.

Европейские фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику торгов. Французский CAC 40 повысился на 12 пунктов или на 0,24%, германский DAX поднялся на 14 пунктов или на 0,11%, а лондонский FTSE 100 вырос на 53 пункта или на 0,74%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на четыре пункта или на 0,12%, а испанский IBEX 35 подскочил на 21 пункт или на 0,22%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,02% до $1349,2, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,19% до $67,31 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,17% до 89,37.