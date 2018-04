Фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на незначительный рост при открытии 

Investing.com — В среду фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на незначительный рост на фоне оценки квартальных отчетов компаний и сохранения напряженности в международной торговле.

В 13:44 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 53 пунктов или на 0,21% до 24760,0, а фьючерс на S&P 500 вырос на 6,5 пунктов или на 0,25% до 2713,25. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 поднялся на 18 пункта или на 0,27% до 6847,0.

Инвесторы ожидают выхода экономических отчетов США . Перед началом торгов свои отчеты должны представить Morgan Stanley (NYSE:MS), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), US Bancorp (NYSE:USB), Textron (NYSE:TXT) и Freds Inc (NASDAQ:FRED). После завершения торгов свои квартальные отчеты опубликуют American Express (NYSE:AXP), Alcoa (NYSE:AA), Steel Dynamics Inc (NASDAQ:STLD) и United Rentals Inc (NYSE:URI).