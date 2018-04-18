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Турпоток из России в Турцию удвоится этим летом
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Турпоток из России в Турцию удвоится этим летом 

Мир24 54 минуты назад
Фото: Мир24
Этим летом на курортах Турции ожидают роста турпотока из России. В связи с этим некоторые отели даже остановили продажи для туристов из Европы, чтобы оставить места для россиян, сообщает «МИР 24».
Это объясняется активностью российских туристов на этапе раннего бронирования по сравнению с прошлым сезоном. Показатели уже сейчас выросли в полтора-два раза.
Это подтверждают и российские туроператоры: спрос на турецкие курорты высок, как никогда, — даже несмотря на колебания курса рубля.
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