Турпоток из России в Турцию удвоится этим летом

Этим летом на курортах Турции ожидают роста турпотока из России . В связи с этим некоторые отели даже остановили продажи для туристов из Европы, чтобы оставить места для россиян, сообщает «МИР 24».

Это объясняется активностью российских туристов на этапе раннего бронирования по сравнению с прошлым сезоном. Показатели уже сейчас выросли в полтора-два раза.

Это подтверждают и российские туроператоры: спрос на турецкие курорты высок, как никогда, — даже несмотря на колебания курса рубля.

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