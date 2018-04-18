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Автомайдановцы буду внимательно следить за Гройсманом и ценами на бензин
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Автомайдановцы буду внимательно следить за Гройсманом и ценами на бензин 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает движение «Авто Евро Сила» в Facebook.
«Глава правительства Гройсман сказал, что он также против принятия решения, которые приведут к подорожанию топлива», — отмечается в сообщении.
Таков результат открытого письма протестующих с призывом объяснить причины возможного введения квот и поднятия цен.
При этом под зданием правительства проходит масштабная акция протеста.
«Авто Евро Сила» знает, что еще осталось три дня до 21 апреля, когда такое решение потенциально все же может быть принято… Поэтому руководители «Авто Евро Сила» со всех областей будут внимательно следить в эти три дня за решением правительства по поводу цен на топливо. В случае, если нас обманули, будет жесткая акция протеста в каждой области Украины!» — говорится в сообщении.
Ранее компания «Укртатнафта», 56% акций которой принадлежит частным инвесторам, среди которых олигарх Игорь Коломойский, предложила с 1 мая 2018 года установить квоту на поставку иностранного топлива на Украину.
По различным оценкам это должно привести к подорожанию бензина и дизтоплива на Украине на 30-40%.
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