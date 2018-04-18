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Узбекистан готов софинансировать строительство предложенной Афганистаном железной дороги
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Узбекистан готов софинансировать строительство предложенной Афганистаном железной дороги 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Предлагаемая железная дорога станет продолжением существующей 75-километровой магистрали, связывающей узбекскую границу с Мазари-Шарифом. В Герате она должна будет соединиться со строящейся железной дорогой из Ирана. Таким образом, проект предусматривает создание транзитного коридора из Центральной Азии и, возможно, из Китая, в Иран и Европу.
По оценкам Управления железных дорог Афганистана (AfRA), строительство железной дороги обойдется в 1,8 млрд долларов. Правительство ведет переговоры об участии в проекте инвесторов из других стран, в частности, с Ираном и AIIB.
AfRA сообщила, что тендер на выбор подрядчика строительства будет объявлен в ближайшее время, работы займут два года. По оценкам организации, доходы Афганистана от железной дороги составят около 40 млн долларов в год.
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