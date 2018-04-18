Узбекистан готов софинансировать строительство предложенной Афганистаном железной дороги

Предлагаемая железная дорога станет продолжением существующей 75-километровой магистрали, связывающей узбекскую границу с Мазари-Шарифом. В Герате она должна будет соединиться со строящейся железной дорогой из Ирана . Таким образом, проект предусматривает создание транзитного коридора из Центральной Азии и, возможно, из Китая , в Иран и Европу.

По оценкам Управления железных дорог Афганистана (AfRA), строительство железной дороги обойдется в 1,8 млрд долларов. Правительство ведет переговоры об участии в проекте инвесторов из других стран, в частности, с Ираном и AIIB.

AfRA сообщила, что тендер на выбор подрядчика строительства будет объявлен в ближайшее время, работы займут два года. По оценкам организации, доходы Афганистана от железной дороги составят около 40 млн долларов в год.