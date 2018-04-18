На ремонт фасадов двух самарских лицеев потратят 26 млн рублей

Согласно опубликованным данным ООО «Самараспортстрой» признан победителем торгов на ремонт Технического лицея им. Королева. Компания отреставрирует фасад и кровлю учебного заведения за 20,5 млн рублей. Здание на ул. Самарской, д. 145-147-149/ул. Рабочая, д. 19, литера А является объектом культурного наследия «Школа № 25. Модерн».

ООО «Авангард-строй» отремонтирует фасад Самарского спортивного лицея за 5,8 млн рублей.

Также определен подрядчик для ремонта фасада школы №27. Работы выполнит ООО «Мастер» за 2,1 млн рублей.