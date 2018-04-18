Всероссийская акция «Марш парков» будет проходить 22–26 апреля 

В этом году акция проходит под девизом «Молодежь и природа — общее будущее». Во время «Марша парков» заповедники, национальные парки, а также природоохранные и образовательные организации инициируют и проведут круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, детские экологические мероприятия, тематические выставки, практические акции и сборы благотворительных средств в поддержку особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
"Марш парков" — международная природоохранная акция, призванная оказать поддержку ООПТ России и стран СНГ, проводится с 1955 года, Россия присоединилась к ней в 1995 году. Цель «Марша парков» — привлечь внимание общественности к проблемам ООПТ, воспитать в гражданах экологически ориентированное сознание.