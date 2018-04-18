Причиной резкого падения курса ВТС стали действия биткоин-кита

17 апреля цена биткоина упала примерно на $200 менее чем за час, многие трейдеры связывают это с тем, что снижение вызвали действия крупного держателя криптовалюты, который «выгрузил» на рынок значительное количество монет.

17 апреля после 17:30 вечера, курс ВТС начал снижаться, а затем примерно за 20 минут упал на $200. В это же время баланс анонимного кошелька 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r, который оценивается в $1,5 млрд, уменьшился на 6500 ВТС. Средняя стоимость продажи составила $8146,7, а общая сумма реализации превысила $50 млн Трейдеры на форумах связывали это с действиями прокурора Нью-Йорка , который начал расследование по делам 13 криптовалютных бирж, требуя информацию о финансовых операциях и проводимых торговых сделках. Однако выяснилось, что о заявлении все знали еще задолго до обвала.

За день до этого снижения, курс также резко упал после того, как за час из одного счета было продано 6600 ВТС по курсу $8026. Суммарно два крупных трейдера продали биткоинов более чем на $100 млн Напомним, что эксперты предсказывают рост курса биткойна до $25 000 в 2018 году и до $250 000 к 2022 году.

текст: Иван Маличенко, фото: