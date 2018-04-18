Ещё
Причиной резкого падения курса ВТС стали действия биткоин-кита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Причиной резкого падения курса ВТС стали действия биткоин-кита 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
17 апреля цена биткоина упала примерно на $200 менее чем за час, многие трейдеры связывают это с тем, что снижение вызвали действия крупного держателя криптовалюты, который «выгрузил» на рынок значительное количество монет.
17 апреля после 17:30 вечера, курс ВТС начал снижаться, а затем примерно за 20 минут упал на $200. В это же время баланс анонимного кошелька 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r, который оценивается в $1,5 млрд, уменьшился на 6500 ВТС. Средняя стоимость продажи составила $8146,7, а общая сумма реализации превысила $50 млн  Трейдеры на форумах связывали это с действиями прокурора Нью-Йорка, который начал расследование по делам 13 криптовалютных бирж, требуя информацию о финансовых операциях и проводимых торговых сделках. Однако выяснилось, что о заявлении все знали еще задолго до обвала.
За день до этого снижения, курс также резко упал после того, как за час из одного счета было продано 6600 ВТС по курсу $8026. Суммарно два крупных трейдера продали биткоинов более чем на $100 млн  Напомним, что эксперты предсказывают рост курса биткойна до $25 000 в 2018 году и до $250 000 к 2022 году.
текст: Иван Маличенко, фото:
BitCryptoNews: последние новости
В Великобритании разработали экономическую модель изменения цен биткоина и эфириума Правовой комитет РАКИБ решил улучшить законопроекты о регулировании рынка криптовалют Почему курс криптовалют так резко вырос?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением104
Решена судьба российских банков в SWIFT185
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США306
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»9
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение