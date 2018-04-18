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Вторичный рынок: средний чек покупки уменьшился
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Вторичный рынок: средний чек покупки уменьшился 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На вторичном рынке Москвы по итогам марта нынешнего года средний чек проданной квартиры сократился и составил 8,315 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Миэль-Сеть офисов недвижимости».
По данным экспертов компании, сокращение среднего чека в большой степени было обусловлено изменением цены трехкомнатных квартир, стоимость которых заметно сократилась с февраля.
"Трехкомнатные квартиры, которые закономерно дороже меньших объектов, довольно долго ждут своего покупателя, и собственники поняли, что необходимо изменять ценник, чтобы их квартиры успешно продавались. Рост дисконтов на трешки и снижение цен вызвали довольно заметный интерес у покупателей, которыми традиционно являются семейные пары с детьми", — говорит управляющий партнер «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик.
Согласно данным компании, объем предложения в марте вырос на 4% по отношению к февралю и достиг 41713 квартир. При этом доля нового предложения составила 21%.
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