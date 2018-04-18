Завтра на Московской бирже пройдет «День акционера»

Завтра на Московской бирже пройдет «День акционера»Представители Московской биржи отмечают, что подобный формат общения с инвесторами позволяет выстроить продуктивный диалог и обменятся мнениями относительно текущих событий на финансовых рынках. В прошлом году в интернет-конференции приняли участие более 450 инвесторов, которые задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. Также на конференции присутствовали около 1500 зрителей.

В 2018 году докладчиками конференции станут Предправления Московской биржи Александр Афанасьев , управляющий директор по фондовому рынку Анна Кузнецова и директор по связям с инвесторами Антон Терентьев . В первой части конференции спикеры подведут итоги финансового года, расскажут о нововведениях, достижениях Московской биржи, и стратегии развития на будущий год.

Вопросы спикерам можно будет задать в режиме онлайн, либо заранее прислать их на специальный почтовый ящик. Открытие онлайн трансляции намечено на 11:30. В 12:00 запланировано выступление Александра Афанасьева. После выступления начнется диалог между инвесторами и докладчиками.