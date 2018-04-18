Ещё
Завтра на Московской бирже пройдет «День акционера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завтра на Московской бирже пройдет «День акционера» 

Банки Сегодня 2 часа назад
Завтра на Московской бирже пройдет «День акционера»Представители Московской биржи отмечают, что подобный формат общения с инвесторами позволяет выстроить продуктивный диалог и обменятся мнениями относительно текущих событий на финансовых рынках. В прошлом году в интернет-конференции приняли участие более 450 инвесторов, которые задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. Также на конференции присутствовали около 1500 зрителей.
В 2018 году докладчиками конференции станут Предправления Московской биржи Александр Афанасьев, управляющий директор по фондовому рынку Анна Кузнецова и директор по связям с инвесторами Антон Терентьев. В первой части конференции спикеры подведут итоги финансового года, расскажут о нововведениях, достижениях Московской биржи, и стратегии развития на будущий год.
Вопросы спикерам можно будет задать в режиме онлайн, либо заранее прислать их на специальный почтовый ящик. Открытие онлайн трансляции намечено на 11:30. В 12:00 запланировано выступление Александра Афанасьева. После выступления начнется диалог между инвесторами и докладчиками.
Банки Сегодня: последние новости
Банки США «попросят» нарастить капитал Центральный банк Индии и криптовалюта Трамп “пропиарил” венесуэльскую криптовалюту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением104
Решена судьба российских банков в SWIFT185
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США306
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»9
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение