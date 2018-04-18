Официальный курс доллара снизился на 41 копейку, евро — на 24

ЦБ установил официальные курсы валют на 19 апреля. Курс доллара повысился на 40,85 копейки, составив 61,5539 рубля (61,1454 рубля на 18 апреля). Курс евро увеличился на 24,2 копейки, до 76,0868 рубля (75,8448 рубля на 18 апреля).

«Данные по рынку недвижимости и промышленному производству за март оказались лучше ожиданий рынка, что поддержало покупки доллара на глобальном», — комментируют эксперты.

Кроме того, продолжают они, представитель ФРС США ДжонУильямс в своем выступлении отметил, что ФРС должна продолжить постепенное повышение процентной ставки.

«Учитывая текущую динамику и прогноз роста экономики США, рынки, вероятно, расценили данный комментарий как «ястребиный» сигнал политики ФРС», — комментируют аналитики.

В то же время статистика ЕС отразила снижение показателя экономических настроений в Европе, что негативно повлияло на позиции европейской валюты, указывают эксперты.

Между тем рубль может восстановить часть позиций на позитивных сигналах о том, что Вашингтон пока не планирует новых санкций в отношении РФ , допускают аналитики.

«Если текущая пауза в изменении санкционного режима будет продолжительной, то рубль имеет некоторые шансы отыграть часть потерь прошлой недели. Комфортные уровни нефтяных цен (выше 72 долларов за баррель) обеспечивают дополнительный источник поддержки», — поясняют аналитик.

Тем не менее, оговариваются они, риски новых волн санкций не снимаются, премия за страновые риски остается повышенной, поэтому потенциал для укрепления рубля ограничен уровнями 60,5— 61 в паре с долларом.