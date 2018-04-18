Цены на жилье для отдыха в Венгрии выросли на 20% за год

Цены на загородные дома обгоняют средний темп роста на рынке недвижимости Венгрии . На северном берегу озера Балатон средняя цена за квадратный метр составляла $1 260 в апреле — на 20% больше, чем в тот же период 2017 года. Балатонфюред является одним из самых популярных мест, где стоимость квартир достигла $2 600 за кв. м, что на 16% больше, чем год назад. Дома подорожали на 14% — до $1 500 за кв. м., а загородные дома сейчас стоят в среднем $1 760 за кв. м, что на 5% больше, сообщает BBJ.

На южном берегу озера цены на жилье выросли за год на 16%, достигнув $1 120 за кв. м. Одним из самых популярных мест является город Шиофок — дома здесь подорожали на 25% — до $1 250 за кв. м, а квартиры — на 8%, до $2 610 за «квадрат». Цены на загородные дома подскочили на 16% — до $1 730 за кв. м.

Озеро Веленце, расположенное между Будапештом и озером Балатон, является также интересным местом для покупателей загородных домов. В городах Гардони и Веленце средние цены выросли на 18% — до $1 200 за кв. м. Что касается локаций на Дунае, города Дунакеси , Сентендре и Будакалас являются самыми дорогими — стоимость жилья здесь достигает $1 680 — 1 750 за кв. м.

Цены на собственность в Венгрии в целом повысились на 11,5% в годовом исчислении в третьем квартале 2017 года, согласно данным венгерского Национального банка (MNB). Рост замедлился по сравнению с 15,4% в предыдущем квартале.

Кстати, согласно рейтингу Евростата, Венгрия попала в первую 20-ку стран с наибольшим ростом цен на жилье в 2017 году.

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