Рынок США: и вновь начинается рост, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Первые результаты нового сезона отчетности начинают вдохновлять инвесторов все больше и больше. Вот уже и обороты начали нарастать, и индексы вновь начинают выходить на повышательный тренд. Так, по итогам вчерашнего дня индекс S&P 500 вновь вышел в плюс по итогам этого года, преодолев психологически важную отметку в 2700 пунктов.

И действительно, пока выходящая отчетность в основном только радует инвесторов. Конечно, не всегда их поведение адекватно. Это очень хорошо видно на ценах акций крупных банков. Они у нас уже все отчитались, отчитались очень хорошо (в том числе вчера, например, Goldman Sachs (GS, -1,65%), но при этом никто из банковских грандов не ушел от карающего меча биржевых медведей. Нет, распродажи в банковских акциях нет, и мы наблюдаем скорее просто некий достаточно вялый процесс фиксации прибыли, полученный в этих акциях за период «трампоралли».

Зато квартальная отчетность таких компаний как Netflix (NFLX, +9,19%), о котором мы подробно писали вчера или компании по производству медицинского оборудования Intuitive Surgical (ISRG, +4,08%), или крупнейшей компании по страховой медицине United Health (UNH, +3,57%) несомненно обрадовали и инвесторов, и спекулянтов.

Что же касается отраслевого среза, то вчера вне конкуренции были акции технологических компаний, которые только в среднем выросли почти на 2%. Причем спрос в этом секторе был практически на все. Ну, пожалуй, только акции AT@T (T, -0,79%) оказались единственными, которые умудрились закрыться в красной зоне. Но у этой компании, как мы знаем, своя история, связанная с поглощением (или не поглощением?) Time Warner (TWX, +0,07%). Эта история кажется бесконечной поскольку длится уже более 1,5 лет. Но ждать осталось в любом случае недолго — уже совсем скоро суд должен вынести свой окончательный вердикт — быть или не быть этой сделке.

Основным же лузером последних двух торговых дней безусловно стала компания Bristol-Myers Squibb (BMY, -3,14%). Акции этой компании за последние 2 дня потеряли более 10%. Произошло это из-за разочарования инвесторов последними данными по клиническим испытаниям препаратов для лечения рака легких. Как показывают данные, конкурент BMY — компания Merck (MRK, +1,06%) уверенно обгоняет BMY в этой области.

Ожидания рынка 18 апреля

После двух дней уверенно роста участники рынка, с одной стороны, явно оживились и в принципе готовы идти дальше, но, с другой стороны, пока еще не готовы «бросаться с головой в прорубь» и покупать «на все с плечом». Все же вся нынешняя обстановка не способствует безоговорочным и безоглядным покупкам. И поэтому даже выходящая действительно хорошая квартальная отчетность от тех или иных компаний еще не является гарантией того, что все будет хорошо, и что надо немедленно покупать какие-то конкретные акции. Яркий пример этому дает вышедшая накануне по окончанию торгов отчетность от одного из лидеров полупроводникового сегмента — компании Lam Research (LRCX, +4,31%). Ожидания хорошей отчетности со стороны участников рынка были настолько велики, что ее вчера на торгах буквально вынесли наверх и котировки к закрытию прибавили более 4%. И вот отчетность вышла. Очень даже хорошая между прочим! — и прибыль на акцию, и выручка оказались выше консенсус-прогноза аналитиков! Но… далее пошли продажи и фиксация прибыли и в итоге к середине сегодняшнего дня мы видим снижение по этим акциям почти на 5%. То есть уже обнулили весь вчерашний рост и как поведут себя участники рынка во время торгов еще не известно.

Аналогичную картину можно наблюдать и в акциях IBM (IBM, +1,91%). Здесь тоже с отчетностью все хорошо, но на пост-маркете вчера вечером и на пре-маркете сегодня утром эти акции теряют те же 5%. Короче, спокойный и уверенный рост нам пока может только сниться.

Если говорить о внешнем фоне, то сегодня он несмотря на немного зеленеющие индексы как в Азии, так и в Европе, скорее нейтральный нежели позитивный. Это потому, что открытие рынков — особенно в Европе — проходило под барабанную дробь биржевых быков. Однако через некоторое время боевой настрой покупателей почему-то начинал сдуваться и весь пар уходил в свисток. Цены пока к середине дня все же в большинстве своем находятся в зеленой зоне, но уж слишком близки они к нулевым отметкам, и малейшее дуновение ветерка может сдвинуть их в красную зону. Так что скорее всего нас сегодня ждет пауза и проторговка на текущих уровнях. И поэтому если нам удастся закрыть сегодняшний день в плюсе, причем — в любом плюсе, то это будет уже достижение, которому стоит радоваться.