Доля участков без подряда выросла на 71%

На подмосковном рынке недвижимости возникла интересная тенденция. Дело в том, что по сообщению экспертов компании «Инком-Недвижимость» , на подмосковной «загородке» доля участков без подряда (УБП) за последние пять лет выросла с 54 до 71%.

Что касается цены, то она увеличилась на 8,3% и установила новый рекорд — 3,9 млн рублей. Интересно, что при этом средний чек покупки, напротив, уменьшился на 30% — до 1,4 млн рублей. Происходящее свидетельствует о вымывании недорогого ликвидного товара и продолжающемся регрессе на рынке.

В настоящее время на первичном загородном рынке насчитывается 62308 объектов. Лишь 15% предложения занимают квартиры в малоэтажных домах (МЖД), 7% ассортимента приходится на коттеджи, 5% — на таунхаусы и 2% — на дуплексы.