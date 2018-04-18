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Доля участков без подряда выросла на 71%
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Доля участков без подряда выросла на 71% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На подмосковном рынке недвижимости возникла интересная тенденция. Дело в том, что по сообщению экспертов компании «Инком-Недвижимость», на подмосковной «загородке» доля участков без подряда (УБП) за последние пять лет выросла с 54 до 71%.
Что касается цены, то она увеличилась на 8,3% и установила новый рекорд — 3,9 млн рублей. Интересно, что при этом средний чек покупки, напротив, уменьшился на 30% — до 1,4 млн рублей. Происходящее свидетельствует о вымывании недорогого ликвидного товара и продолжающемся регрессе на рынке.
В настоящее время на первичном загородном рынке насчитывается 62308 объектов. Лишь 15% предложения занимают квартиры в малоэтажных домах (МЖД), 7% ассортимента приходится на коттеджи, 5% — на таунхаусы и 2% — на дуплексы.
"Процент УБП в предложении является своеобразным маркером состояния рынка. Чем он выше, тем сложнее ситуация, ведь преобладание земельных участков свидетельствует о нехватке проектов с застройкой и отсутствии у девелоперов финансовых возможностей для их создания. Статистика показывает, что с началом новой волны кризиса доля УБП пошла в рост", — резюмирует руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
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