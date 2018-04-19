Акция в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС состоится в СВАО

В СВАО в эту субботу состоится мемориальная акция «Заслонившие собой», посвященная людям, которые ценой своих жизней ликвидировали результаты аварии Чернобыльской АЭС.

— Надо было любой ценой, не щадя ни жизни, ни здоровья, остановить радиацию, — сообщает член координационного совета организации чернобыльцев, глава Совета ветеранов района Южного Медведково Вячеслав Тульских.

В ходе акции ликвидаторы, активисты чернобыльского движения, курсанты военных училищ, молодежные организации и многие другие пройдут торжественным маршем вдоль Череповецкой улицы до Лианозовского парка. По месту прибытия состоится освещение памятника и молебен о здравии и об упокоении чернобыльцев.

Мероприятие состоится в субботу 21 апреля. Сбор участников — у станции метрополитена «Алтуфьево». Колона начнет движение ровно 12.00.