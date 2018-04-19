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Акция в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС состоится в СВАО
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Акция в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС состоится в СВАО 

Управа района Лосиноостровский 59 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В СВАО в эту субботу состоится мемориальная акция «Заслонившие собой», посвященная людям, которые ценой своих жизней ликвидировали результаты аварии Чернобыльской АЭС.
— Надо было любой ценой, не щадя ни жизни, ни здоровья, остановить радиацию, — сообщает член координационного совета организации чернобыльцев, глава Совета ветеранов района Южного Медведково Вячеслав Тульских.
В ходе акции ликвидаторы, активисты чернобыльского движения, курсанты военных училищ, молодежные организации и многие другие пройдут торжественным маршем вдоль Череповецкой улицы до Лианозовского парка. По месту прибытия состоится освещение памятника и молебен о здравии и об упокоении чернобыльцев.
Мероприятие состоится в субботу 21 апреля. Сбор участников — у станции метрополитена «Алтуфьево». Колона начнет движение ровно 12.00.
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