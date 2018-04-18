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УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
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УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ» 

АиФ 17 минут назад
Фото: АиФ
Акция позволяет приобрести страховой полис «Домашний врач» со скидкой 30% в любом офисе Банка УРАЛСИБ.
Страховой продукт «Домашний врач» предоставляет возможностьполучить онлайн-консультацию врача из любой точки мира по телефону, через сайт или мобильное приложение «Доктор Рядом Телемед». Консультации проводят практикующие врачи двенадцати узкопрофильных специальностей. Время выхода на связь с клиентом –всего три минуты.
Помимо прямой консультации врача, клиентам доступны дополнительные опции, в числе которых возможность узнать о наличии необходимых лекарств в аптечных сетях, услышать второе экспертное мнение по ранее установленному диагнозу от специалистов более высокой квалификации, включая врачей зарубежных клиник, а также получение консультаций по выбору клиники.
Акция действует только два дня — 19 и 20 апреля 2018 года. Стоимость полиса на всю семью — два взрослых и два ребенка — составит 5600 рублей (вместо 8000 рублей).
Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 19 или 20 апреля 2018 года.
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