Западные СМИ: Россия капитулировала перед SpaceX на мировом рынке космических пусков

Если еще в 2013 году Россия контролировала почти половину мирового рынка космических пусков со своим крупным парком ракет, включая ракеты «Протон», то технические проблемы с последними, а также конкуренция со стороны компании SpaceX и других игроков существенно уменьшили долю России, пишет издание Ars Technica. В этом году она может рассчитывать лишь на примерно 10 процентов от общего количества коммерческих запусков спутников, в то время как SpaceX проведет 50 процентов таких пусков.

В прошлом руководители российской космической отрасли вели жесткие разговоры о соперничестве со SpaceX, обещая недорогие и надежные услуги по выводу аппаратов на околоземную и геостационарную орбиту. Например, российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» ускоренными темпами разработала новую ракету-носитель «Союз-5», бросив вызов SpaceX.

Но во вторник главный российский руководитель по космическим полетам, заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин сделал в интервью телеканалу РБК весьма примечательное заявление о конкуренции России со SpaceX.

«Рынок средств выведения — это всего 4 процента от рынка космических услуг. То есть толкаться с Илоном Маском на этом рынке и еще с китайцами — это толкаться за эти 4 процента», — сказал он, добавив, что хорошие деньги можно делать на производстве полезной нагрузки.

Согласно данным независимого анализа, глобальный рынок космических пусков ежегодно приносит 5,5 миллиарда долларов. Следовательно, лишившись половины своего рынка, российская отрасль потеряет около двух миллиардов, а это значительная доля ее невоенного аэрокосмического бюджета.

Рогозин прав, говоря о том, что производство спутников — это намного более крупная отрасль, приносящая около 14 миллиардов долларов в год. Но и там есть конкуренция, а Россия никогда не занимала доминирующие позиции в изготовлении и обслуживании спутников, в отличие от пусков. Но именно Советский Союз первым запустил спутник и отправил в космос человека — Юрия Гагарина

Наиболее примечательно в комментариях Рогозина то, что самый прославленный провайдер космических пусков впервые публично уступил этот рынок другим провайдерам, прежде всего ракетной компании, которая появилась лишь в 2002 году, а первую ракету вывела на орбиту менее 10 лет назад, отмечает Ars Technica.

Статью западных СМИ прокомментировал сам Рогозин, отметив, что Россия не сдает свои позиции в космической сфере и рассчитывает восстановить лидерство на рынке ракет-носителей.