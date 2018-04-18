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Жителям Костромы предлагают собрать коллекцию фотографий со стихийными свалками
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Жителям Костромы предлагают собрать коллекцию фотографий со стихийными свалками 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Центр естественно-научного развития «Экосфера» предлагает всем желающим принять участие в акции «Свалкам.net» и выявить все стихийные свалки, сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 мая вам предлагают найти и сфотографировать стихийные свалки на территории города. После этого вы можете организовать субботник и ликвидировать их.
Фотографии же нужно направить в центр «Экосфера» по электронной почте: 1898305@mail.ru  Когда все фотографии будут собраны и систематизированы, список с местами свалок направят в администрацию города для принятия мер.
По итогам акции участники получат сертификаты и благодарственные письма. Перед участием вы можете ознакомиться с положением об акции.
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