Жителям Костромы предлагают собрать коллекцию фотографий со стихийными свалками

Центр естественно-научного развития «Экосфера» предлагает всем желающим принять участие в акции «Свалкам.net» и выявить все стихийные свалки, сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 мая вам предлагают найти и сфотографировать стихийные свалки на территории города. После этого вы можете организовать субботник и ликвидировать их.

Фотографии же нужно направить в центр «Экосфера» по электронной почте: 1898305@mail.ru Когда все фотографии будут собраны и систематизированы, список с местами свалок направят в администрацию города для принятия мер.

По итогам акции участники получат сертификаты и благодарственные письма. Перед участием вы можете ознакомиться с положением об акции.