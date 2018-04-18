Китайский «убийца Tesla» Xpeng G3 доступен к предзаказу

Новой лицо современного китайского автопрома Xpeng Motors дал старт приема предзаказов на электрокроссовер G3, который в китайских СМИ называют «убийцей Tesla». Ориентировочная цена заявлена от 200000 юаней (в рублях — около 2000000).

По силовой части обсуждаемую автомодель снабдили мощным электромотором на 190 л.с.

Известны также габаритные размеры автоновинки:

длина — 4,47 метра;

ширина — 1,82 метра;

высота — 1,6 метра;

колесная база — 2,61 метра.

Касательно внутреннего оснащения автомобиля можно отметить 12,3-дюймовую приборную панель, а также огромный по современным меркам монитор мультимедиа системы на 15,6-дюйма.

Китайская автоновинка наделена широким спектром датчиков, сенсоров и камер, что позволяет ей показывать высокие результаты в плане автономности управления.