Ещё
Китайский «убийца Tesla» Xpeng G3 доступен к предзаказу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Кремле ответили на "план Авакова"
В Кремле ответили на "план Авакова"

Китайский «убийца Tesla» Xpeng G3 доступен к предзаказу 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новой лицо современного китайского автопрома Xpeng Motors дал старт приема предзаказов на электрокроссовер G3, который в китайских СМИ называют «убийцей Tesla». Ориентировочная цена заявлена от 200000 юаней (в рублях — около 2000000).
По силовой части обсуждаемую автомодель снабдили мощным электромотором на 190 л.с.
Известны также габаритные размеры автоновинки:
длина — 4,47 метра;
ширина — 1,82 метра;
высота — 1,6 метра;
колесная база — 2,61 метра.
Касательно внутреннего оснащения автомобиля можно отметить 12,3-дюймовую приборную панель, а также огромный по современным меркам монитор мультимедиа системы на 15,6-дюйма.
Китайская автоновинка наделена широким спектром датчиков, сенсоров и камер, что позволяет ей показывать высокие результаты в плане автономности управления.
Спонсорами молодой автокомпании выступили такие китайские монстры бизнеса, как Alibaba и Foxconn. Эти компании вложили в проект по созданию обсуждаемого электрокроссовера свыше 350 млрд долларов США.
Car.ru: последние новости
Alibaba намерен начать продажу копии Tesla — Xpeng Автокомпании представленные на российском авторынке начали стабильно повышать цены УАЗ повысил расценки на автомодели «Патриот» и «Пикап»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти64
США разместили в Греции ядерное оружие391
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда26
Сын Фриске остался без дома20
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:26
Донорский пункт откроется в Текстильщиках
Новости Москвы
00:24
Московские магазины проверят на контрафакт
Общество Новости Москвы
01:03
Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
Новости Москвы
00:36
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных
Новости Москвы
01:00
Фасады станций метро обновят
Новости Москвы
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение