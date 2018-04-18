Концепцию воронежского фестиваля «Город-сад» разработает московская компания 

Стоимость работ составит 1,96 млн рублей. Концепцию фестиваля «Город-сад» разработает московская компания ООО «СитиКонцепт». Итоги аукциона подвели во вторник, 17 апреля. Стоимость работ составит 1,96 млн рублей. В торгах приняли участие три компании — помимо победителя аукциона ещё ООО «Ёлки» и ООО «Румангрупп». При этом «СитиКонцепт» предложило самую низкую цену и получило самую высокую конкурсную оценку — сто балов из ста. Конкурсная комиссия учитывала предложенную участниками торгов стоимость работ, их квалификацию и опыт по разработке концепций и организации и проведению эколого-просветительских мероприятий, фестивалей, форумов и выставок-ярмарок, а также количество уже заключенных государственных или муниципальных контрактов. Фестиваль пройдет в Воронежском центральном парке и продлится четыре дня. С датами заказчик торгов — региональный департамент природных ресурсов и экологии — пока не определился. Победитель аукциона разработает архитектурно-творческую концепцию фестиваля, дизайн-проект и сценарий. В конкурсной документации оговаривается, что на фестивале должно быть представлено не менее трех конкурсных садов, авторские права на которые принадлежат ландшафтным дизайнерам международного уровня, а также не менее трех флористических экспозиций дизайнеров всероссийского уровня. Так же на выставке представят не менее трех выставочных экспозиций из овощей и фруктов, созданных дизайнерами всероссийского уровня. Выставка-ярмарка «Город-сад» является одним из любимых мероприятий, предваряющих День города, и самым посещаемым. В первый раз выставка развернулась в 2010 году. И если поначалу ей хватало места на площади Ленина, то позже она переехала на более просторную Советскую площадь, а в 2017 году — в Центральный парк. За четыре дня в сентябре ее посетила почти четверть населения Воронежа — 220 тыс. человек. Елена Гончарова