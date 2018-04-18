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В московском регионе на 65% вырос объем сделок со складами
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В московском регионе на 65% вырос объем сделок со складами 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. В московском регионе в первом квартале 2018 года объем сделок со складами вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65% — примерно до 420 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
Около 91% от общего объема сделок или 386 тысяч квадратных метров пришлось на сделки по аренде и покупке в готовых зданиях, остальные 9% — на формат built-to-suit, отмечается в сообщении.
По прогнозам аналитиков Knight Frank, объем нового строительства складов в московском регионе в 2018 году составит около 800–900 тысяч квадратных метров, при этом более 50% из них будет построено для конечного потребителя.
По данным консалтинговой компании JLL, более половины из строящихся проектов 2018 года (487 тысячи квадратных метров) на данный момент не заняты.
"Ввод такого количества спекулятивных складов, безусловно, приведет к росту вакантности в моменте, но высокая активность рынка будет способствовать ее сокращению. По итогам года мы ожидаем стабилизации доли свободных площадей в пределах 6-7%", — отмечается в сообщении JLL.
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