В Лесозаводске Приморского края полицейские и дружинники провели акцию «Стоп, коррупция!»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» совместно с представителями добровольных народных дружин провели профилактическую акцию «Стоп, коррупция!». Мероприятие направлено на профилактику коррупционных преступлений, а также на формирование в обществе активной гражданской позиции, негативного отношения к проявлениям коррупции.

В рамках акции старший инспектор группы охраны общественного порядка и дружинники вручали пешеходам информационные памятки, содержащие сведения о применении мер уголовной ответственности за получение и дачу взятки, а также рассказывали гражданам о том, что взяткой могут быть не только денежные средства, но и услуги. Сотрудники полиции особо подчеркнули, что размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет.

Организаторы акции заверили, что профилактические мероприятия, призванные привлечь внимание граждан к проблеме коррупции в современном обществе и призвать их не оставаться безучастными в борьбе с этим негативным социальным явлением, будут продолжены.