Комиссия по этике СПбГУ заявила, что акция против сексизма — это «попытка самопиара»

Комиссия по этике СПбГУ рассмотрела акцию против сексизма, проведенную студенткой первого курса магистратуры факультета международных отношений Юлией Жигалевой 8 марта. Девушка развесила на стенах вуза плакаты с цитатами преподавателей о женщинах.

В заключении утверждается, что акция «вызвала в преподавательской среде факультета полное недоумение, непонимание и удивление, поскольку многие преподаватели вообще не припоминают за собой такого рода высказываний, другие полагают, что если что-то подобное и было, то эти слова вырваны из общего контекста разговора, поскольку они никак не страдают сексизмом». Также комиссия отметила, что в ходе беседы с Юлией «выяснилось, что четкого понятия о сексизме как таковом у нее нет», а ее действия «можно оценить как попытку какого-то самоутверждения и самопиара».

Фото: @ms.kontsova

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