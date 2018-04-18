Ещё
Биржи АТР закрылись ростом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Кремле ответили на "план Авакова"
В Кремле ответили на "план Авакова"

Биржи АТР закрылись ростом вслед за рынками США 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% — до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,08%, до 1803,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,74% — до 30284,25 пункта, корейский KOSPI — на 1,07%, до 2479,98 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34% и составил 5861,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,42%, до 22158,2 пункта.
С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.
"Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал агентству Рейтер старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa). Он добавил, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.
Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне — 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста — Индии и Китая — на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.
Прайм: последние новости
Удар США по Сирии может ослабить курс рубля до 75-80 руб за доллар - эксперт Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Магнита" Криптовалюта Litecoin дорожает после добавления на корейскую биржу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти59
США разместили в Греции ядерное оружие382
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда24
Украина показала поставленные из Польши БМП146
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:26
Донорский пункт откроется в Текстильщиках
Новости Москвы
00:24
Московские магазины проверят на контрафакт
Общество Новости Москвы
01:03
Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
Новости Москвы
00:36
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных
Новости Москвы
01:00
Фасады станций метро обновят
Новости Москвы
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение