На iPhone X приходится 35% прибыли всего рынка смартфонов

На iPhone X приходится 35% прибыли всего рынка смартфоновСмартфоны Apple всегда отличались внушительными темпами продаж. Компания умудрялась отвоевывать до 90% всего объема продаж по всему рынку. Но очередной отчет сумел удивить даже скептически настроенных инвесторов.

В четвертом квартал 2017 года одна только модель iPhone X успела принести Apple около 35% глобальной выручки всего сегмента.

Согласно исследованию Counterpoint, динамика рынка премиальных смартфонов за Q4 2017 осталась на прежнем уровне. При этом в этом сегменте Apple получила 86% от всей выручки производителей.

iPhone X позволил компании получить доход на уровне 21% от рыночного при прибыли в 35%.

По сути, iPhone X принес Apple в пять раз больше прибыли, чем суммарная прибыль шестиста OEM-производителей Android-устройств.

Из 10 топовых смартфонов 8 принадлежат Apple. Даже модели, которые выпускаются уже более трех лет, по-прежнему успешно продаются.