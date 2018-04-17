Ещё
На iPhone X приходится 35% прибыли всего рынка смартфонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На iPhone X приходится 35% прибыли всего рынка смартфонов 

iPhones.ru 23 часа назад
Фото: iPhones.ru
На iPhone X приходится 35% прибыли всего рынка смартфоновСмартфоны Apple всегда отличались внушительными темпами продаж. Компания умудрялась отвоевывать до 90% всего объема продаж по всему рынку. Но очередной отчет сумел удивить даже скептически настроенных инвесторов.
В четвертом квартал 2017 года одна только модель iPhone X успела принести Apple около 35% глобальной выручки всего сегмента.
Согласно исследованию Counterpoint, динамика рынка премиальных смартфонов за Q4 2017 осталась на прежнем уровне. При этом в этом сегменте Apple получила 86% от всей выручки производителей.
iPhone X позволил компании получить доход на уровне 21% от рыночного при прибыли в 35%.
По сути, iPhone X принес Apple в пять раз больше прибыли, чем суммарная прибыль шестиста OEM-производителей Android-устройств.
Из 10 топовых смартфонов 8 принадлежат Apple. Даже модели, которые выпускаются уже более трех лет, по-прежнему успешно продаются.
iPhones.ru: последние новости
20 неожиданных штук с AliExpress. Клавиатура для PUBG? Роскомнадзор может заблокировать Facebook в России Роскомнадзор разрешил пользоваться Telegram в России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT16
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США95
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника69
В Кремле ответили на «план Авакова»181
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский68
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение