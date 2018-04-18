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На складском рынке Московского региона практически нет вакантных площадей
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На складском рынке Московского региона практически нет вакантных площадей 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Существенному сокращению объема свободных помещений в течение 1-го квартала способствовала высокая активность на вторичном рынке. За первые три месяца года свой статус с „занято“ на „свободно“ и наоборот сменили более 0,5 млн кв. м в существующих объектах. Значительное превышение в этом объеме занятых блоков над высвободившимися привело к снижению вакантности, — комментирует руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова.
В целом же тренд сокращения объема незанятых складов прослеживается с начала 2017 года. По предварительной оценке экспертов, к концу года этот показатель составит 6,7%.
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