На складском рынке Московского региона практически нет вакантных площадей

«Существенному сокращению объема свободных помещений в течение 1-го квартала способствовала высокая активность на вторичном рынке. За первые три месяца года свой статус с „занято“ на „свободно“ и наоборот сменили более 0,5 млн кв. м в существующих объектах. Значительное превышение в этом объеме занятых блоков над высвободившимися привело к снижению вакантности, — комментирует руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова

В целом же тренд сокращения объема незанятых складов прослеживается с начала 2017 года. По предварительной оценке экспертов, к концу года этот показатель составит 6,7%.