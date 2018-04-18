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Биржи Европы растут
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Биржи Европы растут вслед за рынками США и Азии 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Европейские фондовые биржи в среду демонстрируют положительную динамику в свете оптимизма на рынках США и Азии, а также на фоне оценки инвесторами внутренних статистических данных и корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,78%, до 7281,7 пункта, французский CAC 40 на 0,30%, до 5369,72 пункта, немецкий DAX — на 0,03%, до 12589,72 пункта.
С оптимизмом отреагировали европейские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики. Вслед за США ростом закрылись и биржи Азии сегодня утром.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на ряд статданных из Европы и корпоративную отчетность компаний за первый квартал. Так, инфляция в Великобритании в марте в годовом выражении составила 2,5%, а в месячном — 0,1%, при этом аналитики ждали роста потребительских цен за отчетный месяц на 2,7% в годовом выражении и на 0,3% — в месячном. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в марте, по окончательной оценке, составила 1,3% против уровня февраля в 1,1%, хотя аналитики ждали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки в 1,4%.
В то же время французская компания-производитель молочной продукции Danone S. A. сообщила, что в первом квартале 2018 года увеличила объем продаж в годовом выражении на 10,8%, до 6,085 миллиарда евро. На этом фоне акции компании дорожают на бирже на 3,2%.
Эксперты в целом ждут умеренного роста доходов европейских компаний за первый квартал. Так, по прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, совокупная прибыль компаний, входящих в сводный индекс Stoxx Europe 600, выросла всего на 1,9% в годовом выражении, а за исключением компаний энергетического сектора вообще на 0,8%.
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