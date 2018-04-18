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В Куньинском районе допустили к торгам близкого родственника зампредседателя местной комиссии по госзакупкам
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В Куньинском районе допустили к торгам близкого родственника зампредседателя местной комиссии по госзакупкам 

Псковская губерния 1 час назад
Прокуратура Куньинского района обнаружила, что единая постоянно действующая комиссия по осуществлению госзакупок муниципального образования «Куньинский район» нарушила требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Комиссия допустила к торгам фирму, директор и учредитель которой являются близкими родственниками заместителя председателя комиссии. Отмечается, что все шесть членов комиссии были оштрафованы Псковским УФАС на 5 тысяч рублей.
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