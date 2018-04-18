В Куньинском районе допустили к торгам близкого родственника зампредседателя местной комиссии по госзакупкам 

Прокуратура Куньинского района обнаружила, что единая постоянно действующая комиссия по осуществлению госзакупок муниципального образования «Куньинский район» нарушила требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Комиссия допустила к торгам фирму, директор и учредитель которой являются близкими родственниками заместителя председателя комиссии. Отмечается, что все шесть членов комиссии были оштрафованы Псковским УФАС на 5 тысяч рублей.