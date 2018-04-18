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Мясо на Украине дорожает быстрее, чем растет зарплата
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Мясо на Украине дорожает быстрее, чем растет зарплата 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.
«Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей выясняли, почему падает потребление мяса в Украине. Как выяснилось, оно дорожает большими темпами, чем рост средней заработной платы. Так за последние два года, с апреля 2016 по апрель 2018 стоимость мясной корзины и яиц возросла на 60% по данным Госкомстата. В то же время средняя зарплата, которая является предметом гордости правительства, выросла на 59%. Поэтому для этой категории людей мясо не стало более доступным», — рассказал Дорошенко.
При этом за соответствующий период выросла и минимальна зарплата. Однако люди с невысокими доходами не стали потреблять мясные изделия и по-прежнему отказываются от них и от яиц.
«В нашу мясную корзину вошли все виды мяса и колбасные изделия, подлежащих государственному мониторингу, а именно свинина, говядины, сало, куриная тушка, вареная колбаса 1 сорта, и куриные яйца. Все виды продуктов подорожали за год от 42% до 145%, а именно: яйца — на 14,5%, сало — на 76%, свинина — на 69%, колбаса вареная — на 52%, говядина — на 49%, курка— бройлер — на 42%», — отметил Дорошенко.
Так, свинина подорожала на 45 грн. за кг (около 90 руб.), говядина — 40 грн. (80 руб.), сало — 31 грн. (62 руб.), вареная колбаса — 29 грн. (около 58 руб.), а тушка курицы за кг и десяток яиц — по 16 грн. (около 32 руб.).
В целом к началу апреля килограмм говядины можно было купить в среднем за 122грн, свинины — по 110грн. (220 руб.), вареной колбасы — по 85грн. (170 руб.), сала — по 72 грн. (144 руб.), курицы-бройлера — по 54 грн. (108 руб.), а десяток яиц — по 27 грн. (54 руб.).
Таким образом, индекс мясной корзины за два года вырос на 60%, в то время, как официальная инфляция — 26,6%.
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