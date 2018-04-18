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Перевозчики Северодвинска требуют поднять цену на проезд
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Перевозчики Северодвинска требуют поднять цену на проезд 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Несколько перевозчиков, которые работают на городских маршрутах Северодвинска, требуют понять цену на проезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
Предприниматели направили в адрес мэрии города и областного агентства по тарифам и ценам документы, где обосновывается повышение стоимости проезда. По мнению перевозчиков цену билета необходимо поднять из-за роста цен на топливо и ГСМ-материалы, кроме того они отмечают увеличение МРОТ.
«Когда заработает новый тариф, и как изменится стоимость проезда в автобусах — определит регулятор. В нашем случае им выступает агентство по тарифам и ценам Архангельской области», — сказал заместитель главы Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков.
По одному из перевозчиков администрация города уже дала свое заключение: он просил 38 рублей, вместо чего предложено поднять стоимость билета максимум до 28 рублей.
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