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Во Вьетнаме запретили использовать криптовалюты
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Во Вьетнаме запретили использовать криптовалюты 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Ханойский департамент промышленности и торговли запретил использовать криптовалюты в электронной коммерции
Нарушителей будет ждать штраф в размере 150 млн донгов (около $6 608) для физических лиц и 200 млн донгов ($8 810) для юридических. Хотя фактически возбудить уголовное дело в адрес человека, использующего криптовалюты, могут уже с января, так как Центробанк страны не признал их законным платежным средством.
Напомним, ранее премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук подписал директиву об ужесточении регулирования криптовалютного рынка в стране. Такое решение было принято на фоне расследования деятельности местной компании Modern Tech Jsc, которую обвиняют в скамминге (мошенничестве через знакомство с жертвами в интернете) на сумму в 15 трлн. донгов (примерно $660) за покупку криптовалют iFan и Pincoin.
Между тем, Министерство юстиции, Государственный банк Вьетнама и связанные с ними агентства занимаются разработкой нормативной базы для криптовалют, а Таможенный департамент города Хошимин даже выдвинул предложение о запрете ввоза в страну оборудования для майнинга.
Источник: Jourtify
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