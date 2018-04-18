Ещё
Почти 60 тысяч рублей подарят лучшим дворникам Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 60 тысяч рублей подарят лучшим дворникам Нижнего Новгорода 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
Администрация Нижнего Новгорода планирует потратить почти 60 тысяч рублей для награждения участников конкурса «Лучший дворник». Об этом говорится в распоряжении главы города Владимира Панова, опубликованном на сайте нижегородской администрации.
Согласно информации, празднование Дня дворника пройдет в мае. Лучших работников по благоустройству Нижнего Новгорода наградят призами на сумму 58,6 тысяч рублей.
Дворники могут побороться за два первых, вторых и третьих места. Участник, занявший первое место, получит четыре тысячи рублей, второе — 3,9 тысячи рублей, третье — 3,8 тысячи рублей. Десяти участников конкурса горадминистрация планирует наградить ценными подарками стоимостью 3,2 тысячи рублей каждый.
Newsroom24: последние новости
Нижний Новгород занял седьмое место в России по величине зарплат 2 тысячи нижегородских школьников примут участие в социальной акции «Здоровым быть легко!» Бывшее профессиональное училище в Сарове Нижегородской области продают с молотка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях954
Засосало насмерть34
Нападение на школу произошло в Башкирии221
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды40
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
00:33
Рыбка готовится к борьбе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение