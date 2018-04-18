Почти 60 тысяч рублей подарят лучшим дворникам Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода планирует потратить почти 60 тысяч рублей для награждения участников конкурса «Лучший дворник». Об этом говорится в распоряжении главы города Владимира Панова, опубликованном на сайте нижегородской администрации.

Согласно информации, празднование Дня дворника пройдет в мае. Лучших работников по благоустройству Нижнего Новгорода наградят призами на сумму 58,6 тысяч рублей.

Дворники могут побороться за два первых, вторых и третьих места. Участник, занявший первое место, получит четыре тысячи рублей, второе — 3,9 тысячи рублей, третье — 3,8 тысячи рублей. Десяти участников конкурса горадминистрация планирует наградить ценными подарками стоимостью 3,2 тысячи рублей каждый.