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«Киевстар» в шоке: Порошенко остановил торги 4G
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«Киевстар» в шоке: Порошенко остановил торги 4G 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в интервью для совместного проекта «Экономической правды» и «Зе Интервьюер».
По словам Чернышова, то что президент Украины Петр Порошенко присутствовал на торгах — это очень странно.
«Аукцион — конкурентное мероприятие с определенными правилами. Если они нарушаются, то чисто гипотетически та сторона, которая проиграла, может оспорить», — отметил он.
Глава компании пояснил, что присутствие президента — это нарушение, так как президент не просто зашел на торги, а остановил аукцион.
«Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку — торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг ещё не начинался, фактически аукцион прервался. Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?», — рассказал Чернышов.
По словам президента «Киевстара», в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-то чрезвычайное.
В начале марта ПрАО «ВФ Украина» (украинская «дочка» МТС) приобрела лицензию 4G за 742 миллиона украинских гривен (около 28,4 миллиона долларов по курсу Нацбанка Украины в 26,09 гривны за доллар). Ранее лицензии 4G приобрел другой украинский оператор — «Киевстар» (входит в холдинг VEON), заплатив суммарно 105 миллионов долларов.
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