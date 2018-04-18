«Киевстар» в шоке: Порошенко остановил торги 4G

Об этом он рассказал в интервью для совместного проекта «Экономической правды» и «Зе Интервьюер».

По словам Чернышова, то что президент Украины Петр Порошенко присутствовал на торгах — это очень странно.

«Аукцион — конкурентное мероприятие с определенными правилами. Если они нарушаются, то чисто гипотетически та сторона, которая проиграла, может оспорить», — отметил он.

Глава компании пояснил, что присутствие президента — это нарушение, так как президент не просто зашел на торги, а остановил аукцион.

«Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку — торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг ещё не начинался, фактически аукцион прервался. Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?», — рассказал Чернышов.

По словам президента «Киевстара», в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-то чрезвычайное.