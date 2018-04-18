Сколько стоит переобуть машину в Ростове-на-Дону 

Сервис Юла выяснил среднюю стоимость летних шин в городе С начала марта количество запросов по поиску летней резины на Юле увеличилось в 3,6 раза, а хранения шин — в 9 раз. Наибольший интерес ростовчан к сезонной смене шин пришелся на март. Тогда же вырос спрос на услугу хранения шин. Средняя стоимость комплекта летних шин по стране составила 6 840 рублей. В Ростове-на-Дону купить резину можно в среднем за 6 000 рублей. Это на 12% ниже средней цены по стране. Самые дорогие предложения на Юле оказались в Москве (10 990 рублей), Екатеринбурге (9 480 рублей), Иркутске (8 570 рублей), Новосибирске (8 300 рублей) и Красноярске (7 570 рублей). Дешевле всего приобрести летние шины можно в Уфе (5 980 рублей), Владивостоке (5 970 рублей), Севастополе (5 730 рублей), Сочи (5 175 рублей) и Саратове (5 046 рублей). Немало на Юле объявлений, предлагающих сезонное хранение шин. Услугу оценивают по стране в среднем в 1 430 рублей. Самые дорогие объявления оказались в Москве (1 530 рублей) и Санкт-Петербурге (1 430 рублей), а дешевые — в Нижнем Новгороде (750 рублей), Омске (750 рублей) и Уфе (570 рублей). В Ростове-на-Дону услуга обойдется в 800 рублей. Это на 44% дешевле, чем в среднем по стране