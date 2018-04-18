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Ежегодная акция «На работу на велосипеде»
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Ежегодная акция «На работу на велосипеде» 

Московская государственная экспертиза 53 минуты назад
18 мая 2018 г. в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Мероприятие направлено на развитие велосипедной инфраструктуры города Москвы.
Проведение акции помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активации работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.
В рамках мероприятия в центре Москвы будут оборудованы энергетические точки, на которых любой велосипедист сможет получить подарок.
С подробностями акции можно ознакомиться на сайте http://bike2work.ru  Контактное лицо для решения организационных вопросов — сотрудник пресс-службы Департамента транспорта Юлия Анатольевна Потапова, телефон: 8 (495) 620-20-20 (доб. 51967), эл. почта: PotapovaYA@mos.ru
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