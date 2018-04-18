Ежегодная акция «На работу на велосипеде»

18 мая 2018 г. в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Мероприятие направлено на развитие велосипедной инфраструктуры города Москвы

Проведение акции помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активации работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.

В рамках мероприятия в центре Москвы будут оборудованы энергетические точки, на которых любой велосипедист сможет получить подарок.