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Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
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Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В список 40 самых востребованных маршрутов входят 37 линий из Москвы в крупнейшие города и три линии из Санкт-Петербурга (в Сочи, Калининград и Симферополь). На эти маршруты приходится около 65% всех внутренних перевозок. Среди авиакомпаний на всех линиях представлена только группа «Аэрофлот» (сама компания «Аэрофлот», а также «Россия» и «Победа»), S7 обслуживает 30 маршрутов, Utair — 19, «Уральские авиалинии» — 21, Nordwind — 18  Сравнение стоимости билета составляется на основе цены перелета экономическим классом с багажом. Учитываются цена билетов за две-три недели до вылета.
В Минтрансе выяснили, что с мая 2017 года по середину апреля 2018 года во всех за исключением двух случаев в конце 2017 года цена пассажиро-километра у Nordwind была ниже, чем у «Победы». При этом у обеих компаний цены ниже, чем средневзвешенные по рынку. «Победа» обслуживает 19 из 40 основных линий, из которых на 12 работает параллельно с Nordwind.
Перелет из Москвы в Санкт-Петербург в мае 2018 года с багажом у Nordwind стоит 2700 рублей против 3600 рублей у «Победы», перелет в Екатеринбург обойдется в 2900 против 3800 рублей, в Сочи — 3500 против 3600 рублей. Однако перелет без багажа изменит расстановку: из столицы в Санкт-Петербург перелет у Nordwind стоит 2200 против 2000 рублей у «Победы», в Екатеринбург — 2200 против 2500 рублей и в Сочи — 3000 против 2000 рублей.
Nordwind — крупнейшая чартерная авиакомпания России, ранее работала только на чартерных рейсах, но после начала кризиса российской экономики и после закрытия перевозок в Турцию и Египет запустила и регулярные рейсы. Компания аффилирована с турецким туроператором Pegas Touristik.
Средневзвешенная стоимость 1 пассажиро-километра на 40 основных российских линиях (цена перелета с багажом)*:
S7 Airlines — 3,61 рубля
«Аэрофлот» и «Россия» — 3,42  Средневзвешенная стоимость по всем перевозчикам — 3,25  Utair — 3,04  «Победа» — 2,81  «Уральские авиалинии» — 2,79  Nordwind — 2,45  *Чтобы оценить стоимость билета, нужно цену 1 пассажиро-километра умножить на протяженность маршрута.
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