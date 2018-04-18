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Полет нормальный. Стоит ли отказаться от путешествий и ждать снижения цен на билеты
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Полет нормальный. Стоит ли отказаться от путешествий и ждать снижения цен на билеты 

Forbes.ru 1 час назад
Доллар и евро на прошлой неделе стремительно перешли в рост по отношению к рублю. И, хотя сейчас падение российской национальной валюты замедлилось, нет никаких гарантий, что это надолго, и уж тем более, что это насовсем. Валютные скачки бьют россиян по самым чувствительным местам. Одно из них, безусловно, возможность путешествовать. Внутренний туризм хоть и развивается (в том числе и благодаря репрессивным мерам, запрещающим отдельным категориям россиян путешествовать за рубеж), но не в состоянии в полной мере заменить любимые зарубежные курорты. А заграничные поездки при валютных колебаниях неизбежно дорожают, что заметно, например, по авиабилетам. Тем не менее, время паниковать еще не пришло, считают эксперты.
А в долларах ли дело?
Итак, на прошлой неделе евро и доллар обновили антирекорды по отношению к рублю. Стоивший в начале месяца 70,9 рублей евро на прошлой неделе взлетал до 80 рублей. Курс доллара подскакивал до 64 рублей. И, хотя сейчас рубль частично восстановил позиции, ни у кого нет уверенности в том, что колебания не возобновятся.
Эксперты поискового сервиса Aviasales отмечают, что за прошлую неделю эти авиабилеты подорожали на 4,3% — именно так изменился средний чек. Сейчас по всем направлениям он составляет 12 740 рублей. Однако связывать это явление именно с удорожанием мировых валют специалисты не спешат: нынешний валютный скачок пришелся на начало высокого сезона, канун майских праздников и был незначительным по сравнению с тем же 2014 годом, когда евро едва не превысил показатель в 100 рублей.
«Важно отметить, что это едва ли связано с долларом, так как впереди майские праздники и лето, и люди просто закупаются билетами. Из этого следует, что количество дешевых и доступных тарифных планов уменьшается, то есть, средний чек подрастает», — пояснил PR-директор поисковика Янис Дзенис.
Он также отметил, что рост стоимости билетов оказался не очень значительным, потому что и рост валюты пока не критичный.
«Сам по себе доллар не оказывает такого влияния (на таких маленьких колебаниях), как уменьшение количества доступных экономтарифов. Если бы подорожание валют было более значительным (как в 2014), разница была бы заметнее, а так зависимость нелинейная», — продолжает эксперт.
Показательная среда
Опытные путешественники знают: самое показательное время с точки зрения покупки билетов на самолет — ночь со вторника на среду. Дело в том, что тарифы зарубежных авиакомпаний на ежедневные колебания курса не реагируют: они обновляются раз в неделю по так называемому курсу IATA. Этот индекс формируется из курса евро на нужную дату (среду) с округлением на 50 копеек в большую сторону.
«Курс евро вырастет на 5 рублей — с 72 до 77 рублей. То есть на каждый 100 евро стоимости билет подорожает на 500 рублей. При этом нужно понимать, что в этом случае сильнее подорожают те направления, по которым летают только зарубежные авиакомпании, однако их немного», — рассказал PR-менеджер сервиса Туту.ру Тимур Юсупов.
А значит, имеет смысл присмотреться к отечественным авиакомпаниям и их предложениям, продолжает эксперт. Однако снижение курса рубля все же влияет и на российских перевозчиков, хоть и не так существенно.
«В иных случаях, билеты российских перевозчиков могут оказаться дешевле — они номинируются в рублях. При этом надо понимать, что цены на рейсы отечественных авиакомпаний тоже подрастут — есть аэропортовые сборы, номинируемые в валюте, да и правила рынка никто не отменял», — добавил Юсупов.
Корректировка планов
Дальнейшая судьба выездного туризма в России, как и в 2014 году, будет зависеть от изменений курса валют. Если оно будет достаточно существенным, авиакомпании могут пересмотреть свои полетные программы. » Вряд ли при востребованности какие-то направления будут закрыты, но полетные программы всё же могут быть сокращены. Однако делать такие прогнозы ещё рано», — считает Юсупов.
В Aviasales также отмечают, что пока говорить об этом рано. Тем более, что если сравнивать летние бронирования этого года с прошлогодними, то ряд направлений, напротив, продемонстрировал снижение цен. «По главным направлениям вывод такой: по России мы наблюдаем снижение цен на лето на 2,24%. Испания подешевела на 0,67%, Турция — на 28,55%, Греция — на 1,67%. По Италии виден рост чека на 8,81%», — отметил Дзенис.
Крупные туроператоры, формирующие перевозку, как на базе чартеров, так и на регулярных рейсах, тоже пока смотрят в будущее с оптимизмом. Например, в компании «Библио-Глобус» сообщили, что планов по корректировке заявленных полетных программ на лето нет. В высокий сезон оператор будет летать по России, в Турцию, Грецию, Черногорию, Болгарию, Испанию, Италию, на Кипр — словом, по всем основным направлениям.
Ждать или бронировать
Насчет поведения путешественников на фоне падения рубля у экспертов нет единого мнения. Так, в Aviasales на прошлой неделе отметили рост числа бронирований билетов на 7% по сравнению с предыдущей семидневкой. В Туту.ру говорят о том, что туристы заняли выжидательную позицию: «За последнюю неделю число поисков билетов за рубеж осталось на прежнем уровне, а вот число покупок — упало на 10%, а в Европу — и вовсе на 25%. То есть путешественники выбирают билеты, но пока не покупают», — говорит Тимур Юсупов.
«Бронирования идут в штатном режиме, снижения спроса на туры в зарубежные страны не наблюдается. Напротив, колебания курсов валют подстегнули некоторых туристов к максимальной оплате ранее забронированных туров из-за опасений дальнейшего ослабления курса рубля», — отметили в пресс-службе «Библио-Глобуса».
Главный вопрос сейчас: что делать с грядущим отпуском? Бронировать билеты или подождать? Эксперты советуют все же присмотреться к акциям раннего бронирования. В этом случае можно забронировать понравившийся тур, сэкономив до 30% от его стоимости. Похожая ситуация и с авиабилетами.
«С покупкой билетов лучшая стратегия — это ранние бронирования. Лето нужно покупать уже сейчас», — считает Янис Дзенис из Aviasales.
С этим мнением согласен и Тимур Юсупов из Туту.ру. Но с оговоркой: бронировать отпуск сейчас нужно, если у вас уже есть четкий план, куда и как надолго поехать. «Если отпуск уже „подписан“, направление выбрано, а цены на билеты устраивают — однозначно нужно покупать билеты сегодня. Если планы пока эфемерны, то торопиться в попытках сэкономить не стоит — экономия не столь велика и может вовсе потеряться, если изменятся планы», — сказал он.
Словом, ставить крест на поездках из-за снижения курса рубля пока не стоит, считают эксперты. Однако все будет зависеть от того, что будет дальше происходить с национальной валютой.
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