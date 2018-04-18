Крупнейший в мире порносайт теперь принимает криптовалюту

PornHub, один из крупнейших в мире сайтов со «взрослым» видео, начал принимать криптовалюту Verge. Цифровыми деньгами можно расплатиться за доступ к любым функциям платформы, включая премиум-подписку.

PornHub и его дочерние проекты, такие как Brazzers и Nutaku, принимают токены Verge (XVG). В 2014 году эта виртуальная валюта (прежнее название — DogeCoinDark) отделилась от Dogecoin.

В Verge сделан акцент на анонимность и прозрачность транзакций. Валюта обладает публичной книгой, которая позволяет посмотреть распределение монет среди пользователей. Личность покупателей защищается «луковым» маршрутизатором Tor и анонимной зашифрованной сетью I2P, которая прячет их местонахождение и IP-адреса.

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Как и другие криптовалюты, Verge совершила ценовой скачок в декабре, когда её стоимость возросла до $0,25. По данным сервиса CoinMarketCap на вечер 17 апреля, XVG торгуется за $0,08.