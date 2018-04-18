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В Ясеневе пройдет акция «Библионочь-2018»
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В Ясеневе пройдет акция «Библионочь-2018» 

Ясенево 56 минут назад
Фото: Ясенево
Акция будет проведена в библиотеке № 171 уже в эту субботу, 21 апреля. Об этом рассказывается на сайте учреждения.
В этом году акция «Библионочь-2018» станет по-настоящему масштабной: все библиотеки Москвы — а их целых 440 — примут в ней участие. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Марию Рогачеву.
В седьмой раз в столице пройдет всероссийская акция «Библионочь». В этот день на площадках культурных учреждений будут проводиться тематические лекции, мастер-классы, квесты, презентации книг и встречи с писателями.
В этом году акция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Главной ее темой станет один из его самых знаменитых романов — «Отцы и дети», а центральной площадкой проведения — Библиотека-читальня им. И. Тургенева.
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