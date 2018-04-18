Индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»

Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением до 0,5%, вблизи отметки 2200 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2170 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2220, 2230 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние бокового движения около отметки 2200 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов. Попытки дальнейшей игры на повышение будут затруднены наличием близких технических сопротивлений.

Во второй половине дня в Европе и в США выйдет большое количество важных статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Наиболее же значимым из них станет вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+2,22%) и РТС (+3,35%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Однако стоит отметить, что весь вчерашний прирост локального рынка акций состоялся уже в момент его открытия. Отечественные фондовые индексы начали торги с сильным разрывом вверх и провели остаток торгового дня в состоянии достаточно волатильной консолидации. Таким образом, их внутридневная динамика и влияние внешнего фона уже не имели принципиального значения.

Стимулом для столь резкого изменения настроений на локальном рынке стало ослабление опасений немедленного ужесточения внешних санкций со стороны США. В американских СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп не намерен вводить новые ограничительные меры против РФ в ближайшее время. Однако не стоит забывать о том, что как и в случае с ракетным обстрелом Сирии , подобные успокаивающие заявления могут являться дезинформацией. Очередная смена риторики в отношении России со стороны США способна в одночасье испортить настроения на локальном рынке.

К слову, напряженная военно-политическая ситуация в Сирии пока не переросла в еще более масштабный международный конфликт. Иными словами, вчерашний подъем локального рынка был связан всего лишь с тем, что в начале текущей недели не реализовались ожидавшиеся негативные сценарии. Стоит признать, что это весьма шаткое основание для продолжения коррекционного роста индексов МосБиржи и РТС в ближайшие дни. Скорее всего, они продолжат волатильное движение вблизи текущих, сравнительно низких уровней.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4 п., или 0,35% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-8% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао ( SBER RM, +8,04%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +5,33%). Вчера они имели собственный повод для опережающего прироста. По итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации была вынесена рекомендация о выплате годовых дивидендов по указанным бумагам в размере 12 руб. Таким образом, годовая дивидендная доходность по обыкновенным акциям «Сбербанка» составит порядка 5,8% от текущей стоимости, а по привилегированным бумагам — около 6,6%. Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявлял о том, что годовые дивиденды по этим акциям будут «очень серьезными». По итогам 2016 года они составили 6 руб., то есть вдвое ниже текущего уровня.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +6,85%) опередили индекс МосБиржи на фоне обнадеживающих заявлений премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что компании, подпавшие под новые санкции со стороны США, могут получить государственную поддержку. Кроме того, глава «Сбербанка» Герман Греф сообщил о том, что в настоящее время нет проблем с обслуживанием долга эмитента. С технической точки зрения акции алюминиевой компании продолжают выглядеть очень слабо. Кроме того, было бы преждевременно говорить о том, что «РусАл» сумел справиться со всеми многочисленными негативными последствиями недавних ограничительных мер со стороны США.

Некоторым позитивом для указанного сектора также выступила публикация ряда благоприятных отраслевых новостей. Золотодобывающая компания «Полюс» увеличила объемы производства золота, а также добычи и переработки руды по итогам 1 квартала в годовом выражении. Группа ММК увеличила продажи товарной металлопродукции, а также производства железорудного сырья и угольного концентрата по итогам 1 квартала 2018 года в сравнении с 1 кварталом 2017 года. Компания «Северсталь» увеличила чистую прибыль по МСФО в долларах США на 28,4% по итогам 1 квартала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 0,8%. Фьючерсы на золото умеренно подешевели на 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.