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Жителей Ясенева приглашают поучаствовать в экологической акции
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Жителей Ясенева приглашают поучаствовать в экологической акции 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
21 апреля возле дома 11-6 на Литовском бульваре состоится акция московских волонтеров по высадке деревьев и кустарников.
Мероприятие организовано Межрегиональной общественной организацией «Экологическое Содружество Молодежи» при поддержке депутатов Мосгордумы, а также видных деятелей науки и культуры столицы. Цель акции — высадка деревьев и кустарников для благоустройства, озеленения и улучшения экологической обстановки города Москвы.
Все мероприятия осуществляются волонтерами из числа студентов ведущих вузов и колледжей Москвы, а также студенческими строительными отрядами Московского финансово-юридического университета МФЮА и Московского информационно-технологического университета МАСИ.
Начало акции в 11.00.
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