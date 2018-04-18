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К концу марта общие инвестиции Китая и России в строительство автодорожного моста через р. Хэйлунцзян достигли 900 млн юаней
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К концу марта общие инвестиции Китая и России в строительство автодорожного моста через р. Хэйлунцзян достигли 900 млн юаней 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 18 апреля /Синьхуа/ — Проект строительства автодорожного моста через реку Хэйлунцзян /Амур/ Хэйхэ — Благовещенск уверенно продвигается. К концу марта 2018 года общие капиталовложения Китая и России в этот проект достигли 900 млн юаней /1 долл США — 6,3 юаня/. Об этом сообщили накануне компетентные ведомства города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.
По словам представителя городского управления транспорта, к настоящему времени инвестиции с китайской стороны составили 190 млн юаней, с российской стороны — 710 млн юаней.
Строительство моста, начавшееся в декабре 2016 года, обойдется в 2,47 млрд юаней, 566 млн юаней из них вложит китайская сторона, 1,9 млрд юаней — российская сторона. Ввод в эксплуатацию планируется в октябре 2019 года.
Для решения проблем с денежными средствами по инициативе местных правительств двух стран была создана совместная китайско-российская компания, которая отвечает за управление строительством моста, его эксплуатацию, содержание и обслуживание, а также погашение ссуды за счет взимания платы за проезд по мосту.
Это будет первый современный автомобильный мост через пограничную реку Хэйлунцзян. Один конец моста будет расположен на территории деревни Чанфатунь г. Хэйхэ, а другой конец — на территории села Каникурган в Благовещенском районе. Протяженность моста составит 19,9 км: 6,5 км на китайской территории и 13,4 км на российской территории. Мост будет иметь вторую категорию, с двумя полосами движения. -0-
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