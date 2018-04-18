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Торговые войны лишают евро уверенности, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Торговые войны лишают евро уверенности, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Евро/доллар к утру среды остается под отметкой 1,24. Последние несколько дней основная валютная пара весьма волатильна, причем инвесторы реагируют — в кои-то веки — на статистику и фундаментальные индикаторы. Сейчас доллар укрепился и за счет статданных из США, и на фоне слабых отчетов по еврозоне. Впереди — новая статистика из европейского региона и, вероятно, новые рыночные реакции.
EUR/USD, согласно техническому графику, остается в боковом диапазоне 1,2300-2425, который актуален и сегодня. Ближайшее значимое сопротивление для инструмента располагается на 1,2414, вчерашнем пике, ключевая поддержка стоит на 1,2327.
Итак, накануне против евровалюты сыграли данные по деловым настроениям от ZEW за апрель: по Германии индикатор провалился на 8,2 пункта против предыдущего значения в 5,1 пункта, для еврозоны этот показатель просел до 1,9 пункта с мартовского уровня 13,4 пункта. Статистика означает, что начавшиеся в мире торговые войны уже наносят удары по отдельным экономикам, сокращая объемы производства, параметры экспорта и розничные продажи тоже. Вечерняя статистика по США поддержала американскую валюту: объем промышленного производства в марте вырос на 0,5% м/м, превысив ожидания. Кроме того, увеличилось количество выданных разрешений на строительство, а также число закладок новых домов.
Американской значимой статистики сегодня не будет — «Бежевая книга» и ее содержание оказывают мало влияния на ход торгов, но еврозона днем представит статданные по инфляции в марте в финальном чтении. Любое отклонение от первой оценки отразится на поведении пары евро/доллар, но пока — «боковик».
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