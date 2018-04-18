Правозащитники назвали незаконным приговор криптовалютным ворам в Сургуте

Приговор по делу о мошенничестве с криптовалютой, вынесенный двум жителям Нягани, может быть отменен, считают правозащитники.

«На сегодняшний день у российских судов отсутствует единая позиция относительно природы криптовалюты: одни считают её деньгами, другие — финансовым инструментом, третьи — информацией, — пояснил Михаил Зельдин . — В конце февраля текущего года Арбитражный суд г. Москвы , разбираясь с вопросом, является ли криптовалюта имуществом, ответил на него отрицательно и отказался включить биткоины в конкурсную массу должника. Такое решение выглядит обоснованным, тогда как Сургутский городской суд, рассматривавший дело о хищении криптовалюты, вероятно, вообще не исследовал данный вопрос. Не исключено, что в будущем это может повлечь отмену приговора», — приводит портал «О, Сургут » слова управляющего партнера юридической компании «Зельдин и Партнеры», адвоката Михаила Зельдина.

Напомним, двое жителей Нягани были осуждены Сургутским городским судом за хищение у жителя Нижнего Новгорода криптовалюты на 800 тысяч рублей.