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Apple уговаривает Samsung понизить цены на дисплеи для будущих iPhone X
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Apple уговаривает Samsung понизить цены на дисплеи для будущих iPhone X 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: iguides.ru
Компания Apple ведёт переговоры с Samsung Display по поводу снижения цен на OLED-панели, поскольку изыскивает способы снизить стоимость производства iPhone X. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.
Речь идёт об удешевлении OLED-панелей до 100 долларов США с уровня в 110 долларов, в которые Apple обходились экраны для iPhone X в 2017 году.
Это сообщение хорошо согласуется с более ранним прогнозом аналитика Амитом Дарянани (Amit Daryanani) инвестиционного банка RBC Capital Markets о том, что следующее поколение смартфона iPhone X окажется заметно дешевле оригинального iPhone X. Он предсказал снижение стартовой стоимости обновлённого iPhone X на 100 долларов, то есть до $899. При этом 6,5-дюймовая модель iPhone X Plus будет стоить от $999 и выше.
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