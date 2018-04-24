Apple уговаривает Samsung понизить цены на дисплеи для будущих iPhone X

Компания Apple ведёт переговоры с Samsung Display по поводу снижения цен на OLED-панели, поскольку изыскивает способы снизить стоимость производства iPhone X. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.

Речь идёт об удешевлении OLED-панелей до 100 долларов США с уровня в 110 долларов, в которые Apple обходились экраны для iPhone X в 2017 году.

Это сообщение хорошо согласуется с более ранним прогнозом аналитика Амитом Дарянани (Amit Daryanani) инвестиционного банка RBC Capital Markets о том, что следующее поколение смартфона iPhone X окажется заметно дешевле оригинального iPhone X. Он предсказал снижение стартовой стоимости обновлённого iPhone X на 100 долларов, то есть до $899. При этом 6,5-дюймовая модель iPhone X Plus будет стоить от $999 и выше.