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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут
RT на русском
2 часа назад
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РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,53% — до $71,96 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,53%, составив $66,87 за баррель.
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