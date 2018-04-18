Кандидат на вылет. Как инвестору подготовиться к изменению индекса Dow Jones

В нынешнем составе индекса Dow Jones осталась лишь одна компания из трех десятков, которая присутствует с самого начала расчета индикатора в современном формате. Это корпорация General Electric (EG), включенная в Dow Jones с 1928 года. Компания смогла пережить многих эмитентов, о которых сейчас мало кто помнит — например, Nash Motors. Также 80 лет продержался в индексе американский автостроительный гигант General Motors , но в кризис 2009 года он выбыл из расчетной базы.

Ничто не вечно под луной — проблемы подкрались и к старейшему представителю Dow Jones Industrial Average. Возможно, в обозримом будущем мы увидим обновление индекса, и на смену General Electric придет некий новый или хорошо забытый старый эмитент.

Как формируется индекс

Чтобы понять, какая компания может заменить General Electric в Dow Jones, следует рассмотреть историю формирования одного из старейших фондовых индексов. Впервые индикатор был опубликован в 1896 году, и тогда он включал в себя акции 12 промышленных американских компаний.

Идея такого среза рынка принадлежит Чарльзу Доу — человеку, который внес существенный вклад в развитие финансового рынка. Помимо знаменитого индекса он приложил руку к созданию самого авторитетного финансового издания — Wall Street Journal и стал его первым редактором.

Также он заложил фундамент для современного технического анализа, опубликовав свою знаменитую теорию Доу с описанием трендов и их поведения. Партнером Чарльза был Эдвард Джонс — американский журналист, вместе с которым в подвале магазина сладостей на Манхеттене они в 1882 году основали Dow Jones & Company.

Индекс должен был отслеживать развитие промышленных компаний, что было актуально для периода окончания промышленной революции в конце XIX века. Впоследствии индикатор получил более широкое определение, а компании, которые попадали в него, в обязательном порядке представляли производственный сектор.

Сейчас цель формирования современного Dow Jones 30 — это поддержание адекватного представления различных секторов экономики. К другим критериями отбора относятся отличная репутация компании, устойчивый рост и интерес к ней большого числа инвесторов. Для попадания в расчетную базу индикатора компания должна иметь головной офис в США и получать в существенную долю доходов на американском рынке.

Четкие количественные правила отбора компании для индекса отсутствуют — все остается на усмотрение специального комитета. Компании выбираются из индекса S&P 500, а значит, капитализация претендента должна составлять минимум $5,3 млрд

Комитет состоит из трех представителей организации S&P Dow Jones Indexes, которым и принадлежат два основных американских фондовых индекса, и двух представителей Wall Street Journal. Заседания комитета проводятся регулярно. На них обсуждается поведение индекса по сравнению с рынком, а также возможные кандидаты, которые могут попасть в расчетную базу. Так как Dow Jones отслеживает акции лишь 30 из более чем 7000 компаний на американском рынке, необходимо, чтобы поведение индекса отражало реальную динамику на фондовых площадках.

Когда были изменения

Изменения индекса происходят по мере необходимости, однако четкой периодичности пересмотра его состава нет. Перемены могут произойти в любое время, но обычно они случаются в ответ на корпоративные действия и развитие рынка. К примеру, поводом может стать возможное разделение General Electric. Комитет не раскрывает даты своих собраний и может менять состав индекса неоднократно в течение года.

В среднем индикатор меняется каждые два года. Самый долгий период между изменениями индекса составляет 17 лет — между 1939-м и 1956-м и между 1959-м и 1976-м годами. Последний раз состав индекса пересматривался в 2015 году. Тогда место телеком-компании AT&T в нем заняла корпорация Apple . На тот момент Apple уже три года подряд становилась самой дорогой компанией в мире. К слову, долгое время ее не включали в Dow Jones во многом из-за высокой цены.

История изменений компонентов Dow Jones прекрасно отражает перемены в обществе. К примеру, во время Великой депрессии в 1930-е годы состав индекса пересматривался 25 раз. За 1999 год, в расцвет доткомов, было проведено семь изменений, тогда в индикатор вошли Microsoft Intel . Прогресс ускоряется, так что пересмотр состава Dow Jones будет происходить все чаще.

Индекс Dow Jones взвешивает акции компаний только по цене. Такой подход отличает его от основного бенчмарка американского фондового рынка S&P 500, где учитывается рыночная капитализация. Попаданию в Dow Jones в равной степени препятствует и слишком высокая, и слишком низкая цена.

На данный момент самыми дорогими бумагами в составе индикатора являются акции Boeing — $326,12, у них и наибольший вес в индексе — около 10%. Для сравнения: вес General Electric в Dow Jones менее 0,5%.

Большой вес одной компании позволяет ей больше влиять на поведение индекса в целом. В последнее время это было особенно заметно на примере Dow Jones, который острее чем S&P 500 реагировал на новости о заградительных пошлинах на импорт алюминия и напряженность в торговых отношениях с Китаем , которые напрямую задевают интересы Boeing.

В этой связи можно предположить, что цена акций вероятного кандидата будет ближе к среднему значению, чтобы ее влияние на динамику индекса было сбалансированным. Средняя цена за одну акцию у компаний в составе Dow Jones составляет $111,5.

Комитет придерживается неписанного правила «10 к 1», когда цена самой дорогой акции в индексе не должна превосходить самую дешевую больше, чем в десять раз. Сейчас бумаги десяти компаний из индекса более чем в десять раз дороже акций General Electric. Таким образом, диапазон цены для претендента составляет приблизительно $30–300 за одну акцию.

В этом свете General Electric выглядит самым вероятным кандидатом на вылет. Ее акции с начала прошлого года подешевели больше чем на 50%, тогда как весь индекс прибавил свыше 20%. Акции General Electric теперь стоят $13,32, что почти в три раза меньше стоимости ближайшего по цене представителя индекса — фармацевтической компании Pfizer ($35,67).

Кто на новенького

Включение компании в индекс сказывается на котировках акций в первые дни после торгов, поскольку эти бумаги закупают различные фонды, отслеживающие индекс Dow Jones. К примеру, акции Apple подорожали на 3,92% спустя три дня после объявления о включении их в индекс.

Кто же может сменить General Electric или другую компанию в составе индикатора? Это точно не представитель транспортного сектора или сегмента коммунальных услуг. Исторически сложилось, что эти сектора представлены другими индексами — Dow Jones Transportation Average и Dow Jones Utility Average соответственно.

Потенциальными кандидатами выглядят новые технологические лидеры, которые в последние годы задают тон во время ралли на фондовых площадок.

Google и Amazon мешает высокая цена акций, которые торгуются выше $1000. Это делает их включение невозможным без проведения сплита. Alibaba не подходит, так как ее штаб-квартира находится за пределами США и свои основные доходы она генерирует за рубежом.

Не стоит исключать компанию Nvidia, которая подходит и по цене (примерно $217), и по сектору, и по размеру. Nvidia входит в топ-40 самых крупных публичных компаний, торгующихся на американских площадках. Ее деятельность отражает тренды последнего времени. Спрос на продукцию компании обеспечивают быстро развивающиеся индустрии дата-центров, облачных технологий, блокчейн-проектов и самоуправляемых автомобилей.

Идеальным кандидатом выглядит Facebook: акции торгуются выше $158, почти половина выручки генерируется в США. Это серьезные аргументы в пользу включения компании Цукерберга в состав индекса. Такой шаг будет наглядно отражать новую роль социальных сетей в современном мире. Осталось только решить проблемы с ненадлежащим использованием личных данных.

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