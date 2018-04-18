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В Красноярске летняя резина стоит дороже, чем в среднем по стране
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В Красноярске летняя резина стоит дороже, чем в среднем по стране 

АиФ Красноярск 21 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
К таким выводам пришли аналитики сервиса бесплатных объявлений.
В краевой столице купить комплект летних шин можно, в среднем, за 7570 рублей. Средняя стоимость по стране — 6840 рублей. При этом еще дороже, чем в Красноярске, покупка обойдется в Москве (10990 рублей), Екатеринбурге (9480 рублей), Иркутске (8570 рублей), Новосибирске (8300 рублей). Самые дешевые шины можно найти в Сочи (5175 рублей) и Саратове (5046).
Услуга по сезонному хранению шин в Красноярске, напротив, дешевле, чем в среднем по стране. Если большинству россиян она обойдется в 1430 рублей, то красноярцем придется отдать 1050 рублей. Правда, в Уфе хранить шины возьмутся и вовсе за 570 рублей.
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