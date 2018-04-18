Ещё
В Тюменской области продолжился рост промпроизводства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюменской области продолжился рост промпроизводства 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Тюменской области в марте 2017 года составил 106% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатор Тюменской области.
"Индекс промышленного производства в Тюменской области в марте текущего года составил 106% к аналогичному периоду прошлого года. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в большей части за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 108,8%. Индекс добычи полезных ископаемых — 99,3%", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что наибольшие темпы роста отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 127,4%; компьютеров, электронных и оптических изделий — 143,3%; металлургическом производстве — 173,7%; обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели — 112,7%; производстве стекла и изделий из стекла — 129,9%; производстве кокса и нефтепродуктов -112,7%.
"В производстве пищевых продуктов индекс составил 102,9%. Рост получен в сфере переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов мукомольной и крупяной промышленности", — добавили в пресс-службе.
Владимир Якушев отметил перспективы тобольской промышленной площадки. «Сырье, которое будет производиться здесь, даст стимул для развития малого и среднего бизнеса. Интерес с их стороны есть, многие предприятия уже движутся в этом направлении. В будущем вокруг крупных нефтехимических комплексов СИБУРа должно появиться достаточное количество небольших производств», — резюмировал губернатор.
ТАСС: последние новости
Рубль перешел в рост на фоне новостей о возможном откладывании санкций США в отношении РФ Набсовет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды 271 млрд руб. за 2017 год Доходы главы Ингушетии в 2017 году выросли на 81,6 тыс. рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие175
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1203
Засосало насмерть49
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды84
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей45
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
01:38
США официально отказались от новых санкций
США В мире
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение