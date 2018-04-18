В Тюменской области продолжился рост промпроизводства

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Индекс промышленного производства в Тюменской области в марте 2017 года составил 106% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатор Тюменской области.

"Индекс промышленного производства в Тюменской области в марте текущего года составил 106% к аналогичному периоду прошлого года. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в большей части за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 108,8%. Индекс добычи полезных ископаемых — 99,3%", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что наибольшие темпы роста отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 127,4%; компьютеров, электронных и оптических изделий — 143,3%; металлургическом производстве — 173,7%; обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели — 112,7%; производстве стекла и изделий из стекла — 129,9%; производстве кокса и нефтепродуктов -112,7%.

"В производстве пищевых продуктов индекс составил 102,9%. Рост получен в сфере переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов мукомольной и крупяной промышленности", — добавили в пресс-службе.