Биржи АТР растут, кроме Китая, вслед за динамикой американских индексов

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду в плюсе, кроме индексов КНР , поддерживает рынки региона динамика американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.17 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,37% — до 3055,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1771,09 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,28%, до 30146,41 пункта, корейский KOSPI — на 1,18%, до 2482,67 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 5863,8 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,32% — до 22135,17 пункта.

Биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона отчетностей и данных статистики. Во вторник стало известно, что количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона. Аналитики ожидали рост до 1,27 миллиона.

Позитивные данные финансовой отчетности американского банка Goldman Sachs Group Inc. также поддержали биржи — по итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль банка составила 2,832 миллиарда долларов, что больше на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 6,95 доллара против 5,15 доллара годом ранее.